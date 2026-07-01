Realita slovenských firiem: Tlač a administratíva vás môžu nepríjemne dobehnúť ešte pred prvým zákazníkom

Kým pri plánovaní firmy väčšinou detailne prepočítavame náklady na prenájom priestorov, softvérové licencie či marketing, často zabúdame na drobné, no pravidelne sa opakujúce výdavky. Tie pritom dokážu v počiatočnom rozpočte urobiť nečakane veľké diery, pretože s nimi málokto kalkuluje ako s hrozbou.
Typickým príkladom je administratíva, ktorá vás dobehne ešte predtým, než získate prvého zákazníka. Mnohí začínajúci podnikatelia si predstavujú, že v dnešnej digitálnej dobe zvládnu fungovať bezpapierovo. Realita ich však rýchlo vyvedie z omylu. Schvaľovacie procesy, zakladateľské listiny, registrácie či zmluvy s prvými obchodnými partnermi a zamestnancami – to všetko legislatíva a úrady stále vyžadujú v overenej papierovej forme.
Ak navyše plánujete prevádzkovať e-shop, vaša tlačiareň sa stane jedným z najvyťaženejších zamestnancov vo firme. Každá jedna odoslaná objednávka totiž znamená nutnosť vytlačiť adresný štítok na balík, faktúru, dodací list a prípadne reklamačný formulár. Ak k tomu pripočítate tlač produktových etikiet, vizitiek alebo manuálov, ktoré zo zákona musíte prikladať k tovaru, zistíte, že spotreba papiera a farby nerastie lineárne, ale skokovo. Bez efektívne nastavenej stratégie vás tak prevádzkové náklady na techniku môžu veľmi rýchlo nepríjemne prekvapiť.
Úspora vyše 60 % na jednej strane: Čo ukázal reálny test firemnej tlače?
Mnoho začínajúcich podnikateľov automaticky kupuje do firemnej techniky drahé originálne kazety, pretože žijú v obave, že neoriginálne alternatívy prinesú nekvalitné výstupy alebo zničia hardvér. Technológie však výrazne pokročili. Reálne porovnávacie testy ukázali, že kompatibilné tonery a cartridge od overených výrobcov dnes ponúkajú plnohodnotné riešenie, ktoré výrazne uľaví firemnej peňaženke.
Pri laserových tlačiarňach, ktoré firmy najčastejšie využívajú na hromadnú tlač zmlúv a textových dokumentov, dopadol test výdrže nerozhodne. Kompatibilný toner z radu TonerPartner PREMIUM vytlačil vyše 4 000 strán, čo je úplne rovnaký výkon, aký predviedol drahší originál. Zásadný rozdiel však nastal pri prepočte na financie. Kým s originálnou náplňou stál jeden výtlačok 8 centov, pri alternatíve PREMIUM klesla cena na polovicu – presne na 4 centy za list, čo v konečnom dôsledku znamená viac ako 60-percentnú úsporu.
Tip pre efektívnu prevádzku: Praktické testovanie ukázalo zaujímavé správanie farebných náplní. Keďže vo firmách sa najčastejšie tlačí čiernobiely text a farebné prvky tvoria len doplnok, čierna kazeta sa minie ako prvá. Po jej vyčerpaní však vo farebných zložkách zostáva ešte 15 až 20 % náplne. Pri ďalšom nákupe preto nemusíte kupovať celý nový set, ale stačí dokúpiť samostatnú čiernu a zvyšné farby v tlačiarni bez problémov domíňať.
Ešte výraznejší rozdiel pocítia menšie kancelárie fungujúce na atramentových tlačiarňach. Test ukázal, že kým bežná originálna kazeta (6 ml) zvládla vytlačiť 363 strán, alternatívna verzia PREMIUM s objemom 20 ml sa vďaka väčšiemu XL baleniu dostala až na hranicu 672 strán. S jednou náplňou tak vytlačíte takmer dvakrát toľko dokumentov a cena za stranu klesne o 37 %.
Čo sa týka kvality, testy potvrdili, že rad PREMIUM dosahuje približne 95 % kvality originálnych atramentov a tonerov. Písmo zostáva ostré, čierna farba je sýta a text sa nerozpíja ani v momente, keď vytlačený dokument spätne oskenujete do digitálnej podoby a prezeráte si ho na monitore počítača. Dokumenty tak bez problémov spĺňajú vysoké nároky na firemnú reprezentáciu a dôležité zmluvy.
Kompletné výsledky testu kompatibilných tonerov nájdete na webe tonerpartner.sk.
Doživotná záruka na techniku a všetko potrebné v jednej zásielke
Ušetriť peniaze je dôležité, no pre rozbehnutý biznis je rovnako podstatná aj bezpečnosť a plynulosť prevádzky. Značka TonerPartner, ktorá vznikla v roku 2014 v Ostrave a dnes úspešne pôsobí v deviatich európskych krajinách, preto stavia na maximálne záruky. Na svoj prémiový rad alternatívnych náplní poskytuje doživotnú záruku. Navyše platí garancia, že ak by ich produkt preukázateľne poškodil vaše zariadenie, na vlastné náklady ho opravia alebo vám dodajú úplne novú tlačiareň.
Vedeli ste, že? Súčasťou budovania moderného pracoviska je aj znižovanie ekologického dosahu. Ak nakúpite viacero potrieb pre kanceláriu naraz v jednom spoločnom balíku, výrazne tým znižujete uhlíkovú stopu spojenú s dopravou a doručovaním. Prázdne náplne navyše nikdy nepatria do bežného odpadu, ale mali by smerovať na recykláciu do špeciálnych boxov alebo zberných dvorov.
Chod začínajúcej firmy si vyžaduje flexibilitu a rýchle riešenia. Strácať čas objednávaním tonerov z jedného e-shopu, papiera z druhého a šanónov či písacích potrieb z tretieho je pre podnikateľa neefektívne. Pre začínajúcu firmu je obrovskou výhodou, ak popri objednávke náplní dokáže na jednom mieste do košíka prihodiť aj všetok papierenský a organizačný tovar. Namiesto troch rôznych zásielok a zbytočného platenia viacnásobného poštovného vám tak všetko potrebné na prevádzku dorazí naraz.
Vďaka silnému logistickému zázemiu, kedy až 98 % objednávok opúšťa sklad ešte v deň objednania, máte navyše istotu, že vaša kancelária kvôli chýbajúcemu papieru či farbe nikdy nezostane nečakane stáť.
Viac informácií o testoch náplní a kompletnú ponuku pre firmy nájdete na tonerpartner.sk.
Článok vznikol v spolupráci s TonerPartner.